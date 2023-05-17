В Финском заливе обнаружили немецкую плавбатарею времен войны

Немецкую плавучую батарею West потопили 80 лет назад. При этом те, кто поразил вражеский транспорт, так и не узнали, какой подвиг они совершили.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Катер с водолазами замедляет ход в трех морских милях от границы с Эстонией в Финском заливе. В назначенной точке подводные исследователи приступают к работе - видимость затруднена, спасает мощное освещение. Корабль лежит на правом борту, зарывшись носом в песчаный грунт.

Метр за метром открываются и основательно проржавевшая кормовая надстройка, и орудийная площадка. В объектив подводной камеры попадают зенитные пулеметы и пушка. Специалисты искали это место почти два года и обнаружили потопленную 80 лет назад немецкую плавучую батарею West.

«Потопили его наши летчики в 43-м на гидросамолете - это самая крупная победа советских гидроавиаторов. Не морских летчиков, а гидроавиаторов. Всего одной бомбой, но очень удачно, 100-килограммовой», - рассказывает участник проекта «Поклон кораблям Великой Победы. Голоса погибших кораблей» Михаил Иванов.

Героями этого авиаудара в ночь на 15 сентября 1943 года стал экипаж советского гидросамолета-разведчика МБР-2. Летчики отдельной авиаэскадрильи Балтийского флота младшие лейтенанты Николай Борисов, Николай Королев и сержант Николай Завизион.

«Корабль погиб с почти половиной экипажа. Они, видимо, не ожидали, что от такого могут утонуть. Стали откачивать воду, но, видимо, приборка не выдержала, и они стремительно ушли на дно», - объясняет Иванов.

Сразу после атаки на вражеские корабли экипаж доложил командованию, что они повредили бомбой один «транспорт» неприятеля. Почти год спустя, в июле 44-го, летчики Борисов и Королев погибли при атаке немецкого конвоя в Рижском заливе. А Николая Завизиона перевели в учебный авиаполк, где до конца войны он тренировал радистов.

Никто из них так и не узнал, что тем самым вражеским «транспортом» была именно плавбатарея West. Это самый крупный военный корабль противника, потопленный советской гидроавиацией за всю Великую Отечественную войну.

На поверхности Финского залива появляются пятна с характерной радужной пленкой. По всей видимости, топливные баки немецкой плавбатареи за эти десятилетия окончательно проржавели, и теперь их содержимое попадает в воду. На глубине рядом с мачтой водолазы нашли корабельный колокол. Находка, скорее всего, станет музейным экспонатом.