В МИД РФ ответили на введение нового пакета санкций ЕС

В российском МИД сообщили об ответной мере на новый пакет санкций ЕС - расширение списка лиц, которым запрещен въезд на территорию России.

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Россия в качестве ответных мер на новый пакет санкций от Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщили в МИД РФ.

Въехать на территорию России больше не смогут представители евроинститутов и стран - членов ЕС, которые оказывали помощь киевскому режиму, в том числе осуществляли поставки ВиВТ и обмундирования, занимались обучением украинских боевиков и собирали средства на их нужды, а также вводили санкции против России и предпринимали попытки по подрыву отношений РФ с другими государствами.

В ведомстве добавили, что любые недружественные акции со стороны Запада получат своевременный и адекватный ответ.

Ранее стало известно, что в 11-й пакет санкций ЕС включил телеканал «Звезда». В списке оказались генеральный продюсер Борис Яновский и телеведущая Ольга Белова.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, европейские политики вводят санкции во вред Евросоюзу ради собственных интересов.