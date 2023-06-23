Евросоюз включил в 11-й пакет санкций телеканал «Звезда»
Чиновники Евросоюза включили в 11-й пакет антироссийских санкций телеканал «Звезда».
Об этом сообщается в «Официальном журнале ЕС» - именно там опубликованы соответствующие нормативные акты. В список попали генеральный продюсер нашего телеканала Борис Яновский и журналистка Ольга Белова, ведущая итоговой информационной программы «Главное с Ольгой Беловой».
Кроме этого, под санкции попали блогер Семен Пегов, первый заместитель гендиректора НТВ Александра Костерина, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, корреспондент «Известий» Виктор Синеок.
Ранее сообщалось, что Германия, некогда флагман экономики ЕС, больше не может делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза - до этого ее довела помощь киевскому режиму.