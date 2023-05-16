Захарова объяснила, почему европейские политики вводят санкции во вред Евросоюзу

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Представители Евросоюза готовы рисковать здоровьем собственных граждан ради своих интересов, не говоря уже об экономических последствиях для народа. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне планов ЕС ввести еще больше торговых санкций против России, несмотря на то, что ограничения уже ударили по ним самим.

В этом контексте она напомнила о коррупционном скандале, связанном с закупкой вакцин Европейским союзом, в который попала фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии отказалась раскрывать свою переписку с главой корпорации Pfizer.

«Если они даже по вопросу собственного здоровья, благополучия здравоохранения готовы идти на должностные преступления, колоссальные коррупционные сговоры... и рисковать здоровьем собственного населения, то что вы хотите от них в морально-этическом или даже правовом измерении», - заявила Захарова в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

Ранее Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому ЕС удалось избежать рецессии. В связи с ожидаемым улучшением состояния экономики в ближайшие годы Евросоюз намерен усилить попытки экономического сдерживания России и Китая.