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Патрушев заявил о планах Пентагона о создании расово-ориентированных вирусов

Ирина Елагина
12:01 23.06.2023
Особые вирусы специально разрабатываются в биологических лабораториях США.
Патрушев заявил о планах Пентагона о создании расово-ориентированных вирусов
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Пентагон намерен создавать расово-ориентированные вирусы. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его данным, на разработку вирусов, способных влиять на людей определенной расы, занимаются биолаборатории США. 

«Биопрограммы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов», - отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что биологические программы США имеют двойное назначение, о чем свидетельствуют опыты Пентагона на Украине.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заблуждением расчет западных стран сокрушить Россию силой оружия.

Напомним, что, по данным Минобороны РФ, США на основе исследований в украинских биолабораториях создают очаги особо опасных инфекций. 

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