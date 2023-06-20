Угроза для всего человечества: что стоит за экспериментами США по арбовирусным инфекциям

Ученый из Новосибирска заявил «Звезде», что подобные исследования в биолабораториях США могут привести к вымиранию всего человечества.

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Затопление Херсонской области, спровоцированное боевиками киевского режима в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, может привести к появлению опасных болезней на территории России. Новые очаги инфекций появятся после спада уровня воды в регионе. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами. В первую очередь - лихорадки Западного Нила», - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Пострадавшую территорию Херсонской области Соединенные Штаты планируют использовать как полигон для своих биоисследований, напрямую связанных с насекомыми. В Пентагоне уже даже разработали проект, связанный с заражением противника с помощью комаров, которые могут переносить малярию и другие смертельные и опасные заболевания.

«Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях минобороны на территории США и в шести зарубежных филиалах. Это дает возможность в лабораторных условиях поддерживать и инфицировать арбовирусами 89 видов комаров и 12 видов клещей. Одновременно разрабатываются продукты для прогнозирования распространения трансмиссивных инфекций. В отношении лихорадки долины Рифт прогноз построен для 47 видов насекомых-переносчиков», - добавил Игорь Кириллов.

Доказательством того, что США готовы использовать инфицированных насекомых, стал патент на беспилотник, который предназначен для транспортировки зараженных комаров и сброса этого груза.

«В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи», - пояснили в Минобороны РФ.

В своих исследованиях американские ученые используют и других опасных насекомых. Например, клещей. По последним данным, только в Подмосковье с начала летнего сезона от их укусов пострадали больше 7 000 человек, 80 - заразились инфекцией Лайма. Но по данным начальника войск РХБЗ ВС РФ, Пентагон пытается получить популяцию клещей и комаров, которые смогут переносить вирус Эболы, СПИДа и тяжелой формы гепатита.

«Только в открытой печати научно-исследовательскими организациями минобороны США опубликовано более 100 работ по изучению основных видов комаров и клещей, переносчиков эпидемически значимых инфекций: лихорадок долины Рифт, Западного Нила, денге, Зика», пояснил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

Последствия подобных экспериментов в американских биолабораториях могут привести к катастрофическим последствиям для всей планеты.

«Если этого удастся добиться, человечество просты вымрет. Вот и все. Такие работы вообще запрещены международными конвенциями, в том числе в России и в США. Потому что Советский Союз, США, Великобритания в 1975-ом году подписали конвенцию о биологическом оружии. И эти три страны являются репозитариями этой конвенции. Если вдруг в Америке вдруг начались бы эти работы, я думаю, что там все население встало бы дыбом», - рассказал «Звезде» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Но чтобы избежать вспышки заболеваний на территории своей страны, Пентагон размещает биолаборатории, в основном, за границей. В том числе и на Украине, откуда в Россию на протяжении нескольких лет перелетали зараженные опасными инфекциями птицы.

«В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился. Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, 21 регион признан неблагополучным. Более того, на текущий момент на территории России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги этого заболевания за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам, такими как чайки», - сообщил на брифинге Игорь Кириллов.

Новые данные, представленные Министерством обороны РФ, подтверждают: Вашингтон на основе исследований в украинских биолабораториях создает очаги особо опасных инфекций. В ведомстве считают это еще одним аргументом для проведения международного расследования военно-биологической деятельности США.