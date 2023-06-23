В стране и мире Нарышкин назвал заблуждением Запада мысль о сокрушении России силой оружия Ирина Елагина Данные Службы внешней разведки РФ свидетельствуют о массовой гибели украинских боевиков и иностранных наемников в зоне СВО, отдающих свои жизни за чуждые им интересы стран НАТО. © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Западные политики живут иллюзиями, полагая, что Россию можно победить, накачивая Украину современным оружием. Расплачиваться за ошибки приходится миллионам людей, вовлеченным в украинский конфликт. Такую оценку дал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия. Тяжелейшие последствия этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО», - отметил Нарышкин. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поставки НАТО военной техники и оружия на Украину существенного влияния на ход спецоперации не оказывают.



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