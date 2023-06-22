Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС

Владимир Сальдо указал на возможные проблемы, связанные с заражением воды, в Болгарии, Румынии и части Украины.

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В состоянии, близком к экологической катастрофе, в настоящее время находится нижняя часть Днепра. Птицы подбирают мертвую рыбу и разносят ее. Об этом в эфире радиостанции «Таврия» заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Он добавил, что данной угрозе подвержены и другие страны - Болгария, Румыния и часть территории Украины (Одесса), так как Днепр впадает в Черное море. Поэтому, по словам Сальдо, возможно возникновение проблем, связанных с заражением воды, и в этих регионах.

Напомним, в утро на 6 июня украинские националисты обстреляли Каховскую ГЭС в Запорожской области. В результате был разрушен верхний уровень плотины и большое количество воды хлынуло вниз по течению.

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», - приводит его слова RT.

Ранее Сальдо сообщал о резком снижении уровня воды в зоне подтопления Каховской ГЭС. По состоянию на 18 июня, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, пять сантиметров составил уровень подтопления в городе Голая Пристань. На тот момент от воды освободились 36% из 23 000 подтопленных домов.

Накануне, 21 июня, приводилась информации о количестве жертв наводнения. Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС и затопления возросло до 41 человека.