Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС и затопления увеличилось до 41 человека

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Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС и затопления увеличилось до 41 человека. Об этом сообщили власти Херсонской области.

«К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», - написал председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Кроме того он сообщил, что почти 2,2 тысячи пострадавших получили выплаты по 10 тысяч рублей. Согласно словам Алексеенко, продолжается проведение противоэпидемических мер.

Ранее власти Херсонской области сообщали о 35 погибших в результате прорыва Каховской ГЭС. Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что активная фаза наводнения прошла.