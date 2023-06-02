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В погоне за адреналином: как устроен мир нелегальных ночных гонок в Москве

Катерина Радомская
22:42 02.06.2023
Дорожные хулиганы облюбовали шоссе неподалеку от Москвы и устраивают на них нелегальные заезды.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Месяца не прошло со дня аварии, в которой погиб экс-игрок молодежных команд «Спартак» и «Динамо» Александр Каракин, а участники уличных гонок возобновили заезды по ночной Москве. Громкая клубная музыка, красивые девушки, оживленная толпа. Такая вечеринка в 40-ка километрах от МКАД не могла произойти стихийно - люди неделями планировали эту встречу, обсуждали детали в соцсетях. Но для кого-то она стала последним ярким воспоминанием. Смертельная авария произошла на Минском шоссе. За рулем иномарки находился 32-летний футболист Александр Каракин. На месте трагедии остались обуглившийся корпус машины и кроссовок.

«Дорожные хулиганы выезжают на это шоссе, потому что оно находится рядом с Москвой. На Западе живет достаточное количество обеспеченных молодых людей и им просто удобно выехать на прямое шоссе. При большом количестве участников, затрудняется способность оперативно подъехать службам, спасателям. Если что-то произошло, то такие соревнования, скажем так, они сами себе вредят тем, что пострадавшим иногда помочь вовремя нет возможности», - рассказал мастер спорта, двукратный чемпион России по авторалли Андрей Севостьянов.

Факт ажиотажа среди гонщиков на трассе Минского шоссе подтверждают и сотрудники близлежащей заправки. Жалуются на эту когорту клиентов - ведь допустимая скорость на этом участке трассы 90 километров в час, а вблизи населенных пунктов не больше 60-ти. Однако, каждый четверг там собираются «стритрейсеры» - сходку устраивают на АЗС, мешая остальным водителям. Тут у них своеобразный клуб по интересам. Насколько сложно стать участником незаконного стритрейсинга решила узнать наша съемочная группа.

Страница группы находится в абсолютно свободном доступе в соцсети, также у них есть свой сайт. Так что это не тайное сообщество. Также указана ссылка для навигатора на следующее место сбора. Это улица Косыгина, недалеко от Большого газона МГУ. Для участников гонки и зрителей указания таковы - нужно найти засекреченную машину, попросить QR-код, чтобы вступить в частную группу участников и ждать указаний. Соревноваться мощностями и найти таким образом себе достойного соперника на «берегу» - вот главная задача. Участники уверяют, что заезд безопасный 

«Если ты хочешь попробовать эти полторы тысячи кобыл, то езжай в то место, которое подготовлено для их реализации. Те же самые гоночные трассы или тренировочные площадки, там есть дополнительные требования по безопасности, так что вылет с трассы там не приведет к летальному исходу. Это не будет представлять опасности для других участников», - объяснила администратор автомобильных клубов Ольга Зотова.  

Проблема организации незаконных автомобильных гонок стоит остро уже много лет, спрос на этот вид развлечения колоссальный во всех крупных городах России. 

«До пандемии люди приезжали тысячами, как поучаствовать, так и посмотреть, причем, даже без какой-то широкой рекламы, спрос огромный на это. Нужно их организовать, они только и ждут, чтобы кто-то пришел и организовал нормальное, доступное по деньгам и по времени мероприятие», - сказал представитель гоночного клуба Тимур Мензулов.

Сами стритрейсеры считают, что их увлечения безвредны, необходимо только легализовать такие заезды. Два года назад в Госдуме РФ этот вопрос уже поднимался. Но пока никаких конкретных решений нет, а заезды на непредназначенных для этого трассах продолжаются.

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