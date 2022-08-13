Участник ночных гонок в Екатеринбурге протаранил толпу зрителей

По словам очевидцев, несколько человек получили травмы.

© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Машина влетела в зрителей во время ночных гонок на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД). В результате происшествия, по словам очевидцев, пострадали люди.

Как сообщает портал E1, инцидент произошел в ночь на субботу, 13 августа, на участке ЕКАД, где регулярно проходят ночные гонки.

Один из автомобилей ушел в занос и врезался в зрителей. На место происшествия, по словам очевидцев, приезжала скорая помощь, несколько человек получили травмы, погибших нет.

Ранее жертвами в ДТП в Оренбургской области стали двое человек, еще пятеро получили различные травмы.