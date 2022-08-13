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Участник ночных гонок в Екатеринбурге протаранил толпу зрителей

Анна Касаткина
03:38 13.08.2022
По словам очевидцев, несколько человек получили травмы.
Участник ночных гонок в Екатеринбурге протаранил толпу зрителей
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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Машина влетела в зрителей во время ночных гонок на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД). В результате происшествия, по словам очевидцев, пострадали люди.

Как сообщает портал E1, инцидент произошел в ночь на субботу, 13 августа, на участке ЕКАД, где регулярно проходят ночные гонки.

Один из автомобилей ушел в занос и врезался в зрителей. На место происшествия, по словам очевидцев, приезжала скорая помощь, несколько человек получили травмы, погибших нет.

Ранее жертвами в ДТП в Оренбургской области стали двое человек, еще пятеро получили различные травмы.

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