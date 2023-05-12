Опубликованы кадры с места ДТП, после которого умер футболист Каракин

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением и врезался в отбойник.

© Фото: Прокуратура Московской области

В ГУ МВД по Московской области подтвердили гибель попавшего в ДТП во время гонок на Минском шоссе бывшего футболиста «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александра Каракина.

«По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя легковым автомобилем "Ниссан", не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался», - рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Обстоятельства произошедшего в Одинцовском городском округе выясняются.

Ранее появилась информация о том, что гонки в этом районе Минского шоссе проходили регулярно - каждый четверг. В этот день их участники собирались на располагающейся рядом АЗС, тем самым оккупируя ее и парализуя работу сотрудников. Кроме Каракина, в спорткаре находился оператор, который в тяжелом состоянии находится в больнице.