Байден прочитал ремарки телесуфлера в ходе выступления

Президент Соединенных Штатов запутался, читая текст своей речи во время публичного выступления.

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Американский лидер Джо Байден произнес текст телесуфлера во время своей речи, посвященной вопросу политических прав женщин в стране.

Выступление, во время которого президент допустил оговорку, было посвящено принятому накануне решению Верховного суда США, убравшего конституциональный статус права на совершение аборта.

Байден, озвучивая доказательства того, что женская часть населения Соединенных Штатов не лишена «электоральной или политической власти», произнес фразы «Дальше цитата большинства» и «Конец цитаты».

«Повторить высказывание», - произнес затем глава государства, после чего стал повторять свои предыдущие слова.

На мгновение Байден, очевидно, отступил от написанного текста, перепутав союзы. После он постарался исправить оплошность, но лишь усугубил ситуацию.

«Женщины не лишены электоральной и, или политической… Точнее сказать не и, или: или политической власти», - цитирует лидера США РИА Новости.

Комментируя происшествия помощник пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс попыталась убедить публику в том, что Байден сказал: «Позвольте мне повторить сказанное» . Тем не менее запись выступления, где четко были различимы слова президента, сделала ее попытки неубедительными.