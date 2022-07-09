В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден прочитал ремарки телесуфлера в ходе выступления

Алиса Краузе
00:23 09.07.2022
Президент Соединенных Штатов запутался, читая текст своей речи во время публичного выступления.
Байден прочитал ремарки телесуфлера в ходе выступления
© Фото: Yuri Gripas Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Американский лидер Джо Байден произнес текст телесуфлера во время своей речи, посвященной вопросу политических прав женщин в стране.

Выступление, во время которого президент допустил оговорку, было посвящено принятому накануне решению Верховного суда США, убравшего конституциональный статус права на совершение аборта.

Байден, озвучивая доказательства того, что женская часть населения Соединенных Штатов не лишена «электоральной или политической власти», произнес фразы «Дальше цитата большинства» и «Конец цитаты».

«Повторить высказывание», - произнес затем глава государства, после чего стал повторять свои предыдущие слова.

На мгновение Байден, очевидно, отступил от написанного текста, перепутав союзы. После он постарался исправить оплошность, но лишь усугубил ситуацию.

«Женщины не лишены электоральной и, или политической… Точнее сказать не и, или: или политической власти», - цитирует лидера США РИА Новости.

Комментируя происшествия помощник пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс попыталась убедить публику в том, что Байден сказал: «Позвольте мне повторить сказанное» . Тем не менее запись выступления, где четко были различимы слова президента, сделала ее попытки неубедительными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.