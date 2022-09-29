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Байден на выступлении попытался найти в зале члена Конгресса, умершую в августе

Алиса Краузе
00:51 29.09.2022
Президент США обратился к умершей конгрессвумен во время публичной речи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The White House, Youtube
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Американский лидер Джо Байден допустил очередную ошибку в речи перед публикой. Во время своего выступления на конференции Белого дома, посвященной вопросам голода, питания и здоровья, президент внезапно начал искать среди аудитории покойную конгрессвумен Джеки Валорски.

Глава Соединенных Штатов перечислял имена государственных служащих, которым хотел выразить благодарность за организацию мероприятия, и позвал члена Конгресса, которая скончалась в результате ДТП в августе.

«Джеки, вы здесь? Где Джеки?» - сказал Байден.

После того, как дозваться Валорски не удалось, президент США заметил, что она собиралась быть на конференции, и продолжил свою речь дальше. Произошедшая оплошность не осталась без внимания прессы, которая стала активно обсуждать, как мог лидер страны забыть о смерти законодательницы.

Объяснить ситуацию попыталась пресс-секретарь главы государства Карин Жан-Пьер. Она заявила, что слова президента не были оговоркой. Байден упомянул Валорски, поскольку постоянно думал о конгрессвумен: и в связи с конференцией, к организации которой она приложила руку, и в связи с предстоящей встречей с ее скорбящими близкими.

«Он встретится с ее семьей всего через два дня, так что все его мысли были о ней», - цитирует ТАСС аргументацию Жан-Пьер.

Один из сотрудников СМИ усомнился в такой трактовке и спросил, почему же тогда Байден полагал, что госслужащая жива и в зале. В ответ пресс-секретарь президента заметила, что ей подобное не кажется странным.

«Многие люди могут произнести что-то подобное, когда все их мысли о человеке», - заявила она.

В ответ на это журналист заметил, что почти каждый день вспоминает о легендарном рок-музыканте Джоне Ленноне, однако не пытается повсюду искать его.

Ранее, после известий о трагедии, официальный Белый дом публиковал заявление Байдена, в котором говорится, что он шокирован гибелью конгрессвумен. Джеки Валорски была в числе авторов законопроекта по продовольственной тематике и внесла значительный вклад в работу над кампанией по борьбе с голодом.  

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