В России ввели запрет на использование автомобильных шин не по сезону

Соответствующий запрет внесен в перечень неисправностей, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль.

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Водителям в России запретили использовать автомобильную резину, которая не соответствует сезону. Отныне колесить по летним дорогам на шипованных шинах нельзя, равно как и буксовать в снегу на летних покрышках. Соответствующие изменения внесены в перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация авто.

«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, августа). На транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)», - цитирует ТАСС положения правительственного постановления.

Подобной инициативе не один год. Последний раз вопрос поднимался на уровне МВД в конце 2022 года. Тогда инициаторы предлагали регионам самостоятельно установить сроки сезонности, исходя из особенностей местного климата и штрафовать водителей за использование летних шин зимой, а зимних - летом.

По мнению атвоэксперта Алины Распоповой, основные лоббисты данного закона - дорожные службы, по заявлению которых автомобилисты на шипах портят асфальт летом.