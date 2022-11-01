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Эксперт предположила, как водителей в разных регионах будут штрафовать за резину не по сезону

Анна Назайкина
12:26 01.11.2022
В первую очередь ввести такие штрафы могли предложить дорожные службы, которые упорно жаловались на то, что автомобилисты, которые не переобуваются, ездят на шипах летом и таким образом портят дорожное покрытие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Автоэксперт Алина Распопова в беседе со «Звездой» прокомментировала сообщения о том, что МВД предложило наказывать автолюбителей за езду на летней резине зимой.

Она объяснила, что идея на законодательном уровне прописать ответственность за несмену зимней резины на летнюю и наоборот существует уже несколько лет.

Распопова отметила, что последней раз Министерство внутренних дел возвращалось к  этому вопросу в 2020 году. Тогда появилась первая версия законопроекта, в котором был прописан перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, в том числе была езда не резине не по сезону. В настоящий момент в ведомстве снова вернулись к этому вопросу.

«Действительно, на бумаге, на федеральном уровне, судя по опыту подготовки прошлых документов, будут прописаны месяца, когда нужно менять резину. То есть лето - это июнь, июль, август. И зима - декабрь,  январь, февраль», - сказала она.

Это федеральный уровень, но документ даст право и даже, скорее, обязанность региональным властям прописать уже на местном уровне, когда у них начинается зима, уточнила автоэксперт.

Исходя из этого инспекторы смогут проверять резину, смотреть, какая маркировка, и при необходимости штрафовать.

«Я думаю, что в первую очередь эту инициативу продавливали дорожные службы, которые долго и упорно жаловались на то, что грузовики, которые не переобуваются, ездят на шипах летом, портят дорожное покрытие. И управы на них особо не было», - считает Распопова.

Для водителей это может стать одним из параметров проверки. В настоящий момент документ дорабатывается.

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