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«Коммерсант»: в России могут начать штрафовать за летние шины зимой

Анна Касаткина
09:06 01.11.2022
МВД внесло изменения в перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей.
«Коммерсант»: в России могут начать штрафовать за летние шины зимой
© Фото: Valery Lukyanov, RussianLook, GlobalLookPress
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МВД России предложило штрафовать водителей за использование летних шин зимой и шипованных — летом. Это свидетельствует из новой редакции «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация авто, с которой ознакомился «Коммерсант».

По данным газеты, ряд норм из перечня приводится в соответствие с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, предполагается, что в период с декабря по февраль легковым авто и легким грузовикам будет запрещено ездить на летних покрышках, водители остальных типов грузовиков и автобусы при отсутствии зимней резины должны иметь цепи противоскольжения.

С июня по август запрещено использование шипованных шин вне зависимости от категории транспортного средства. При этом регионы могут увеличивать временной промежуток ограничений в зависимости от географических и погодных условий, уточняет издание.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее в России разрешили предъявлять водительские права в электронном виде. Для этого водителям требуется установить на смартфон приложение «Госуслуги Авто».

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