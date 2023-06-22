Главком ВМФ Евменов заявил, что АПЛ «Белгород» примут на вооружение уже в этом году

Главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что подлодка будет принята на вооружение в 2023 году, как и сказал президент.

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Главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что атомную подлодку «Белгород» примут на вооружение уже в этом году.

«Как президент и сказал, в этом году примем», - заявил он РИА Новости на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Ранее американский сенатор Роджер Уикер заявил, что у США нет защиты от российских «Посейдонов» - подводных беспилотников с ядерными силовыми установками.

Тем временем на Международном военно-морском салоне генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что на подводных лодках в будущем могут внедрить электродвижение.