Американский сенатор Уикер: у США нет защиты от российских торпед «Посейдон»

Республиканец Роджер Уикер указал на то, что Россия обладает вооружениями, не имеющими аналогов в мире.

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Россия создала не имеющие аналогов в США ядерные вооружения, защиты от ядерных торпед «Посейдон» у страны нет. Об этом заявил сенатор-республиканец Роджер Уикер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

По его словам РФ представляет для США «значительную ядерную угрозу», она обладает более крупным и более современным ядерным арсеналом, а также способна создать дополнительные вооружения в короткий срок.

«Россия создала ядерные вооружения, не имеющие аналогов в США, в том числе ядерные торпеды, способные преодолеть океан, а также межконтинентальные баллистические ракеты... Это оружие, от которого у нас нет защиты», - цитирует Уикера ТАСС.

В свой речи сенатор также отметил, что Пекин расширяет и модернизирует свои ядерные вооружения со «сногсшибательной скоростью». Уикер предположил, что Китай обгонит США в этом вопросе в начале 2030-х годов.

Ранее стало известно, что администрация американского президента запросила на военные расходы в 2024 году 842 миллиарда долларов. В частности, 37,7 миллиарда планируется направить на поддержание потенциала ядерного сдерживания.