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Гендиректор «Севмаша» Будниченко: на подлодках в будущем могут внедрить электродвижение

11:34 22.06.2023
Михаил Будниченко рассказал о ключевых тенденциях в развитии подводного флота.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На будущих подводных лодках появится система электродвижения, что приведет к кардинальному изменению их технических характеристик, заявил в диалоге со «Звездой» генеральный директор «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, говоря о тенденциях в развитии подводного флота.

«Будут внедряться новые материалы, новая энергетика, будут новые движители, новые принципы какие-то, допустим, электродвижение будет внедряться, что приведет к кардинальному изменению технических характеристик корабля, к улучшению свойств и боевых качеств корабля. Роботизация, автоматизация дополнительная появится», - сказал он на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня.

Также Будниченко рассказал о строительстве уникального обитаемого подводного аппарата. Изделие способно выполнять широкий спектр работ на больших глубинах. В частности, аппарат предназначен для изучения морского дна и геологоразведки.

Между тем замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в беседе со «Звездой» рассказал, что экспорт вооружений из России не снижает обороты, а также указал на необходимость импортозамещения двигателей и рулевых колонок и выделения субсидий на их разработку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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