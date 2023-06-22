Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Памятная церемония проводится в День памяти и скорби в Александровском саду.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны.
Традиционная памятная церемония проводится в День памяти и скорби в Александровском саду.
Ранее в годовщину начала Великой Отечественной войны у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации зажгли 1 418 свечей. Памятные мероприятия проходят в России и по всему миру.