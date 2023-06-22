В стране и мире Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Игнат Далакян Памятная церемония проводится в День памяти и скорби в Александровском саду. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину начала Великой Отечественной войны. Традиционная памятная церемония проводится в День памяти и скорби в Александровском саду. Ранее в годовщину начала Великой Отечественной войны у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации зажгли 1 418 свечей. Памятные мероприятия проходят в России и по всему миру. Экспертное мнение и аналитика