Шойгу: в России набрано 114 тысяч бойцов по прямому контракту и 52 тысячи добровольцев
Сергей Шойгу подчеркнул, что страна активно формирует резервы - как по технике, так и по личному составу.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в РФ набрано 114 тысяч военнослужащих по прямому контракту, а также 52 тысячи добровольцев.
«По контракту на сегодняшнее утро набрано 114 тысяч человек, это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тысячи - это добровольцы», - сказал Шойгу в ходе оперативного совещания Совбеза.
Сергей Шойгу констатировал снижение активности со стороны неприятеля. Оно, по словам министра, связано с существенными потерями, понесенными украинской стороной.
При этом министр отметил, что киевский режим все равно готовится наступать, на это не повлияли большие потери противника.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.