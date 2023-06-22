Шойгу заявил, что украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой. Глава российского оборонного ведомства об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании Совета безопасности России.
«После 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск. Собирает части батальонов», - сообщил министр обороны России.
Сергей Шойгу также добавил, что у противника остаются еще силы, несмотря на понесенные потери.
Ранее глава российского оборонного ведомства на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации сделают все для обеспечения суверенитета и безопасности страны. Шойгу отметил, что сейчас решается судьба России и определяется геополитическое будущее страны.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.