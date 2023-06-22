Армия Шойгу заявил, что украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой Доложить обстановку в зоне боевых действий на Украине Сергея Шойгу попросил президент России Владимир Путин. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой. Глава российского оборонного ведомства об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании Совета безопасности России. «После 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск. Собирает части батальонов», - сообщил министр обороны России. Сергей Шойгу также добавил, что у противника остаются еще силы, несмотря на понесенные потери. Ранее глава российского оборонного ведомства на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации сделают все для обеспечения суверенитета и безопасности страны. Шойгу отметил, что сейчас решается судьба России и определяется геополитическое будущее страны. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика