Шойгу заявил, что противник готовится наступать, невзирая на большие потери

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что силы для ведения дальнейших наступательных действий у врага еще сохраняются.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что неприятель готовится к дальнейшим наступательным действиям. При этом он добавил, что такая же подготовка ведется и со стороны ВС РФ.

«Силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу», - отметил Шойгу в ходе оперативного совещания Совбеза.

По словам министра обороны, уже к концу июня Вооруженные силы России сформируют резервную армию и армейский корпус. На их оснащение пойдет более трех тысяч единиц военной техники.

Президент России, выслушав доклад Шойгу, резюмировал, что страны Запада собрались воевать с Россией до последнего украинца.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.