Планировавшие теракт в Липецке боевики «Правого сектора»* получили от 6 до 14 лет колонии

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Трое боевиков запрещенного в России «Правого сектора»* получили от 6 до 14 лет колонии за попытку подрыва автостанции «Сокол» в Липецке. Такой вердикт вынес Второй Западный окружной военный суд. Александр Свергун ближайшие 14 лет проведет в тюрьме и колонии, а также заплатит 400 тысяч рублей, Яна Данилова отправится в места лишения свободы на 11 лет и заплатит 300 тысяч рублей, а Ирина Пузанова проведет за решеткой шесть лет с аналогичным штрафом.

«Все трое являются военнослужащими ВСУ, участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенной в России экстремистской организацией "Правый сектор"* под патронажем Службы безопасности Украины», - цитирует ТАСС заявление суда.

Всем фигурантам вменялось изготовление и хранение взрывчатых веществ, а также участие в экстремистской организации. Все они проходили специальную подготовку под руководством западных инструкторов в учебном центре ВСУ «Десна».

О предотвращении теракта в Липецкой области стало известно в конце июля прошлого года. Украинских диверсантов задержали бойцы спецназа ФСБ. Задержанные должны были собрать самодельное взрывное устройство и привести его в действие. В тайнике диверсантов нашли необходимые для сборки бомбы компоненты, а в их телефонах обнаружили переписку с кураторами. После этого власти Липецкой области разработали комплекс дополнительных мер для защиты объектов транспорта от терактов.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.