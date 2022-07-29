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Под патронажем СБУ: что известно о предотвращенном теракте «Правого сектора»* в Липецке

Андрей Аркадьев
Виктор Болотский
13:35 29.07.2022
Ранее в ФСБ сообщили о задержании трех граждан Украины, которые планировали взрывы на автостанции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ФСБ России
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Сотрудники ФСБ задержали граждан Украины, готовящих теракт на территории Липецкой области. При помощи самодельного взрывного устройства большой мощности они намеревались подорвать в час пик автостанцию «Сокол».

На оперативной съемке видно, как подозреваемые обходят места скопления людей. В руках у мужчины сумка, пакет и даже ведро, эти предметы украинские диверсанты оставляли в разных местах на территории автостанции. После выжидали неподалеку, смотрели, как будут реагировать полицейские и граждане. Выезжали дважды, теракт готовился под руководством запрещенного в России «Правого сектора»*.

В телефонах подозреваемых оперативники обнаружили переписку с кураторами. Там же оказалось и видео боевой подготовки диверсантов на украинском полигоне.

В лесу диверсанты оборудовали тайник с частями самодельного взрывного устройства. Гвозди, шурупы и гайки - для максимального урона тем, кто окажется на автостанции. Радиус осколочного поражения, по оценкам взрывотехников ФСБ составлял около 500 метров.

Террористическая группа состояла из трех человек - мужчины, ранее неоднократно судимого за педофилию, и двух женщин. На допросе задержанные полностью признали вину.

Сейчас спецслужбы проверяют, есть ли у украинских диверсантов сообщники. Расследуют, каким образом на территорию России были провезены взрывчатые вещества.

Автостанция «Сокол», на которой собирались устроить теракт украинские диверсанты, работает в штатном режиме. Буквально несколько минут назад с платформы отошел очередной рейсовый автобус. Единственное отличие по сравнению с обычными днями - на станции дежурят усиленные наряды полиции. За подготовку теракта украинским диверсантам грозит до 20 лет лишения свободы, Липецкий суд уже арестовал их на два месяца.

*«Правый сектор» - неформальная правоэкстремистская группировка, запрещенная на территории РФ.

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