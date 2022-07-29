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ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонниками «Правого сектора»* в Липецкой области.

«В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины - мужчина 1988 г. р. и две женщины 1986 г. р. и 1978 г. р.», - сообщили в ФСБ.

По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией "Правый сектор"* под патронажем СБУ».

Как сообщили в ФСБ, участники группы проникли на территорию РФ, чтобы совершить теракт. Они должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.

Уточняется, что в тайнике диверсантов обнаружили составные части самодельного взрывного устройства. Следственным подразделением ФСБ России были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма жителя Санкт-Петербурга, который планировал вступить в вооруженные формирования Украины для участия в боевых действиях. В ведомстве добавили, что мужчина прошел ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.