Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска пропавшего «Титана»

Для выяснения происхождения шумов был отправлен дистанционно-управляемый подводный аппарат.

© Фото: Eurokinissi, Keystone Press Agency, Globallookpress

Береговая охрана Соединенных Штатов сообщила, что канадский военный самолет-разведчик обнаружил подводные шумы во время поиска пропавшего у «Титаника» батискафа.

Поисковики отправили подводного робота для исследования этого района поиска.

«Эти поиски дали отрицательные результаты, но продолжаются», - говорится в сообщении подразделения Береговой охраны США в Twitter.

Кроме того, данные с канадского самолета были переданы экспертам Военно-морским силам США для проведения дальнейшего анализа.

Ранее океанограф Дэвид Галло выразил опасения, что пассажиры субмарины, которая пропала у «Титаника», могут замерзнуть раньше, чем у них закончится кислород. По словам эксперта, такой исход возможен в случае, если подлодка находится среди обломков корабля на дне.

Напомним, что в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту. На борту субмарины находятся пять человек, среди которых миллиардер Хамиш Хардинг.