BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту

По имеющимся данным, на борту находилось пять человек.

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В Атлантическом океане пропал батискаф, доставляющий туристов к месту крушения «Титаника». По имеющимся данным, на его борту было 5 человек.

Как пишет BBC, поисково-спасательная операция уже началась. Издание отмечает, что точно неизвестно, когда связь с подводным аппаратом прервалась.

На сайте компании OceanGate, которая предоставляет услугу 8-дневной экскурсии к месту крушения, указано, что в настоящий момент экспедиция продолжается, еще две запланированы на июнь 2024 года.

Стоимость такой экскурсии составляет 250 тысяч долларов. Последние данные об экспедиции в Twitter-аккаунте компании датированы 16 июня.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии четверо туристов не смогли выйти на связь. Позднее двое из них вышли к базе спасателей и сообщили, что руководитель и участница туристической группы сорвались с перевала Браконьеров. К ним была направлена поисково-спасательная группа.