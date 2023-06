В стране и мире Financial Times сообщила о тайном визите главы ЦРУ в Китай Ян Брацкий По данным издания Financial Times, в Китае директор ЦРУ встречался с официальными лицами и представителями разведки. © Фото: Rod Lamkey - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress Читайте нас на: Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в мае тайно посетил Китай, где провел секретные переговоры с официальными лицами КНР. Об этом сообщает газета Financial Times. «В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки», - пишет издание со ссылкой на свои источники. По мнению издания, в Китай Бернс прибыл с дипломатической миссией на фоне попыток Вашингтона стабилизировать отношения с Пекином. Один из чиновников Белого дома заявил газете, что глава ЦРУ также встречался в Китае с представителями разведки. Двусторонние отношения между США и Китаем существенно охладели после визита ряда официальных американских делегаций на Тайвань в 2022 году. Китай счел это поддержкой тайваньского сепаратизма и заявил о недопустимости подобных поездок. Несмотря на однозначную позицию Пекина, визиты чиновников различного уровня на остров продолжились. В конце мая стало известно, что Китай отклонил предложение США о встрече на уровне глав министерств обороны. Экспертное мнение и аналитика