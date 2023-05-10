В НАТО исключили возможность участия альянса в конфликте между КНР и Тайванем

Глава альянса заявил, что НАТО не станет глобальным союзом с членами из Азии.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность причастности альянса к конфликту между Китаем и Тайванем. Об этом Столтенберг заявил в беседе с изданием Washington Post.

Столтенберг заявил, что НАТО по-прежнему будет альянсом только Северной Америки и Европы и что возможный конфликт вокруг острова будет иметь тяжелые последствия для всех стран Запада.

«Любой конфликт на Тайване и вокруг него будет иметь глубокие последствия для всех нас <...> экономические и торговые последствия конфликта будут огромными, и мы ощутим их сразу же», - указал генсек.

Ранее стало известно, что США планируют поставить Тайваню вооружения на сумму 500 миллионов долларов. Согласно проекту оборонного бюджета, помощь может быть доставлена в ускоренном режиме.