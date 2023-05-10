В НАТО исключили возможность участия альянса в конфликте между КНР и Тайванем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность причастности альянса к конфликту между Китаем и Тайванем. Об этом Столтенберг заявил в беседе с изданием Washington Post.
Столтенберг заявил, что НАТО по-прежнему будет альянсом только Северной Америки и Европы и что возможный конфликт вокруг острова будет иметь тяжелые последствия для всех стран Запада.
«Любой конфликт на Тайване и вокруг него будет иметь глубокие последствия для всех нас <...> экономические и торговые последствия конфликта будут огромными, и мы ощутим их сразу же», - указал генсек.
Ранее стало известно, что США планируют поставить Тайваню вооружения на сумму 500 миллионов долларов. Согласно проекту оборонного бюджета, помощь может быть доставлена в ускоренном режиме.