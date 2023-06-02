Опубликованы кадры с последствиями украинских ударов по Шебекино
В городе видны столбы дыма от пожаров, один из домов тушат экстренные службы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
«Звезда» публикует кадры с последствиями обстрелов Шебекино в Белгородской области. В городе видны столбы дыма от пожаров, один из домов тушат экстренные службы.
Жители Шебекино размещаются в пунктах временного пребывания в Белгороде. На въезде в сам город сейчас действует особый пропускной режим.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 2 июня продолжился обстрел Шебекинского городского округа. При этом он подчеркнул, что ночь в регионе прошла относительно спокойно.
В Минобороны вчера сообщили, что в атаке на Шебекино участвовали до 70 украинских боевиков, танки, пикапы и бронемашины.