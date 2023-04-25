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Медведев сравнил ядерное оружие со скрепами

Игнат Далакян
12:01 25.04.2023
По словам замглавы СБ РФ, пока существует угроза ядерного взрыва, не стоит беспокоиться о климатических изменениях на планете.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время общения с участниками марафона «Знание» сравнил ядерное оружие со скрепами.

«Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство», - сказал он.

Также зампред добавил, что не стоит переживать из-за угроз климатических изменений на планете, когда степень развития человечества предполагает потенциальную возможность оказаться в эпицентре ядерного взрыва.

Заместитель главы Совбеза России также заявил, что мир находится в состоянии болезни. Однако, по его словам, все еще есть возможность избежать мировой войны.

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