Пресс-служба Михалкова опровергла госпитализацию режиссера

Ранее актер Александр Адабашьян рассказал, что во время телефонного разговора с ним, Никита Михалков упоминал о проблемах со здоровьем.

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Информация о госпитализации режиссера Никиты Михалкова не соответствует действительности. Об этом «Звезде» сообщили в его пресс-службе.

Ранее ряд СМИ распространили сообщения о госпитализации телеведущего. Писали, что у него проблемы с сердцем.

Актер Александр Адабашьян, недавно говоривший с Михалковым по телефону, рассказал о его жалобах на самочувствие.