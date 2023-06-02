112 сообщил о госпитализации Михалкова

Режиссер находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца одной из столичных клиник.

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В Москве госпитализирован режиссер Никита Михалков. Сообщается, что его доставили в столичную клинику с жалобами на перебои работы сердца и одышку.

Как пишет паблик «112», артист доставлен в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца одной из столичных клиник.

Напомним, это уже не первая госпитализации Никиты Сергеевича в этом году. В начале января режиссера доставили в больницу с дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней пневмонии. 24 января мэтра выписали и отправили на реабилитацию.