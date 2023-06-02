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Адабашьян рассказал о жалобах Михалкова на сердце

Ян Брацкий
16:06 02.06.2023
Ранее стало известно о госпитализации режиссера и телеведущего в одну из московских клиник.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Режиссер Никита Михалков на днях жаловался на проблемы с сердцем, но ничего катастрофического они не предвещали. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал актер Александр Адабашьян.

«Я знаю, что он жаловался на какие-то сердечного свойства проблемы, но ничего катастрофического. Буквально вчера с ним говорили, что-то там какое-то обследование. Будет это операция или консервативное лечение, просто назначат препараты, не знаю», - рассказал Адабашьян.

Ранее стало известно о госпитализации режиссера в одну из столичных кардиологических клиник. По сообщениям СМИ, Михалков жаловался на нарушение ритма работы сердца и одышку.

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