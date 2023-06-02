Российские истребители Су-35С обнаружили и уничтожили самолет ВСУ

В МО РФ уточнили, что полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России сообщили о том, что еще один самолет ВСУ был обнаружен и сбит летчиками истребителей Су-35С. Об этом упоминается в сопроводительном тексте к видео с боевыми вылетами истребителей ВКС РФ.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», - также говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее было опубликовано видео артиллерийских ударов по украинским террористам, которые пытались пересечь российскую границу в районе Шебекино.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.