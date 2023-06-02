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В Кремле назвали ЕС послушным инструментом в оркестре Вашингтона

Ян Брацкий
14:29 02.06.2023
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что многие европейские государства осознают, что активность НАТО у российских границ является проблемой на долгие годы.
В Кремле назвали ЕС послушным инструментом в оркестре Вашингтона
© Фото: James Arthur Gekiere, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Россия в рамках специальной военной операции будет добиваться выполнения своих задач и обеспечит собственные интересы и безопасность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Активность НАТО у российских границ представитель Кремля назвал основным раздражителем и потенциальной проблемой на долгие годы.

«Естественно, это (намерение Украины стать членом НАТО. - Прим. ред.) является одним из главных раздражителей и потенциальных проблем на долгие и долгие годы. Многие страны Европы прекрасно отдают себе в этом отчет. К сожалению, в НАТО музыку и заказывает и оплачивает Вашингтон. Европейские государства, к сожалению, являются послушным инструментом в этом оркестре», - заявил Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о праве официального Киева наносить удары по российской территории. Так он прокомментировал атаку дронов ВСУ на Москву. В общении с журналистами глава альянса заверил в готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Надежды самой Украины на вступление в Североатлантический альянс отдаляются все дальше и дальше. Это недавно констатировал президент страны Владимир Зеленский. С его слов, перспективы Киева в блоке вызывают разочарование.

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