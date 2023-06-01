В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генсек НАТО заявил о праве Киева атаковать российские города

Дмитрий Трунов
10:57 01.06.2023
Так Йенс Столтенберг ответил на вопрос о налете беспилотников на Москву.
Генсек НАТО заявил о праве Киева атаковать российские города
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал удары Киева по территории России словами «Украина имеет право защищаться». Так он ответил на вопрос о налете беспилотников на Москву.

«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя», - сказал Столтенберг.

Такое заявление глава военно-политического блока сделал в Брюсселе по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО, сообщает РИА Новости.

Там, отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг повторил тезис о том, что альянс намерен поддерживать Украину «столько, сколько нужно». При этом глава блока уверен, что это не делает ни НАТО, ни его членов участниками конфликта.

Несколько дронов врезались в здания Москвы рано утром 30 мая, другие были сбиты в Московской области. По данным Минобороны России, всего для нападения на Москву было задействовано восемь летательных аппаратов. Из них три были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, пять других сбиты в Подмосковье ЗРПК «Панцирь-С».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о террористической акции в Московском регионе. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:09 В стране и мире
МВД объявило в розыск Романа Попкова, которого связывают с терактом против Татарского
10:57 В стране и мире
Генсек НАТО заявил о праве Киева атаковать российские города
10:37 В стране и мире
Дети из Шебекино поступят в вузы без экзаменов
10:05 В стране и мире
Гладков сообщил об обстреле села Новопетровка в Валуйках
09:28 В стране и мире
Собянин сообщил о завершении ремонта в домах после атаки беспилотников
Популярное
Песков заявил, что не видел играющего в компьютерные игры Путина
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны
Видео
В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.