Генсек НАТО заявил о праве Киева атаковать российские города

Так Йенс Столтенберг ответил на вопрос о налете беспилотников на Москву.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал удары Киева по территории России словами «Украина имеет право защищаться». Так он ответил на вопрос о налете беспилотников на Москву.

«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя», - сказал Столтенберг.

Такое заявление глава военно-политического блока сделал в Брюсселе по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО, сообщает РИА Новости.

Там, отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг повторил тезис о том, что альянс намерен поддерживать Украину «столько, сколько нужно». При этом глава блока уверен, что это не делает ни НАТО, ни его членов участниками конфликта.

Несколько дронов врезались в здания Москвы рано утром 30 мая, другие были сбиты в Московской области. По данным Минобороны России, всего для нападения на Москву было задействовано восемь летательных аппаратов. Из них три были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, пять других сбиты в Подмосковье ЗРПК «Панцирь-С».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о террористической акции в Московском регионе. СК возбудил уголовное дело о теракте.