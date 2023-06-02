ВСУ ударили из «Града» по своим войскам на Купянском направлении

Это произошло после того, как российские военные отбили две атаки противника.

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На Купянском направлении украинские артиллеристы обстреляли из РСЗО «Град» собственные отступающие подразделения, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Украинские войска стали отступать после того, как в районе Молчанова российские военные отразили две попытки их атаки.

«Противник нанес удары из РСЗО "Град" по своим отступавшим подразделениям», - сказал Зыбинский.

По словам начальника пресс-центра, потери украинской стороны в живой силе составили до взвода. При этом семь человек сдались в плен.

Между тем в Минобороны России сообщили о том, что еще один самолет ВСУ был обнаружен и сбит летчиками истребителей Су-35С.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.