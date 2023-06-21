Премьер Латвии Кариньш сообщил о планах передать Украине все имеющиеся вертолеты

Премьер Латвии Кариньш сообщил, что Рига уже передала все ракеты Stinger Киеву и в ближайшем будущем планирует передать все вертолеты.

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Латвия уже отдала Украине все ракеты Stinger из собственных запасов и планирует передать все вертолеты. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша на конференции в Лондоне.

«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов, <...> мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят», - сказал он.

По словам Кариньша, затраты латвийского правительства на помощь Киеву составили 1,3% ВВП, из которых 1% потрачен на военные нужды. Более того, украинские боевики проходят обучение на территории Латвии - в этом году подготовку прошли около трех тысяч человек, отметил премьер.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад оказывает огромную военную помощь киевскому режиму, но ВС РФ сделают все для обеспечения безопасности и суверенитета России.

По словам президента России Владимира Путина у противника нет шансов на успешное наступление. На ночь с 20 по 21 июня ВС РФ уничтожили 245 украинских танков и 678 бронемашин, включая образцы западного производства, не говоря уже о масштабных потерях живой силы.