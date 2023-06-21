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Шойгу заявил, что Запад оказывает огромную военную помощь киевскому режиму

15:07 21.06.2023
Министр обороны России заявил, что ВС РФ сделают все, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада оказывают огромную военную помощь Киеву. 

«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь её сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах», - также заметил он в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

Шойгу добавил, что в данный момент решается судьба Родины, а происходящие события определяют ее геополитическое будущее. 

Кроме этого, по словам министра обороны, Вооруженные силы России сделают все, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность страны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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