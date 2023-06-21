Армия Шойгу заявил, что Запад оказывает огромную военную помощь киевскому режиму Министр обороны России заявил, что ВС РФ сделают все, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет страны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада оказывают огромную военную помощь Киеву. «Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь её сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах», - также заметил он в ходе встречи с выпускниками военных вузов. Шойгу добавил, что в данный момент решается судьба Родины, а происходящие события определяют ее геополитическое будущее. Кроме этого, по словам министра обороны, Вооруженные силы России сделают все, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность страны. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика