Шойгу заявил, что Запад оказывает огромную военную помощь киевскому режиму
Министр обороны России заявил, что ВС РФ сделают все, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет страны.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада оказывают огромную военную помощь Киеву.
«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь её сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах», - также заметил он в ходе встречи с выпускниками военных вузов.
Шойгу добавил, что в данный момент решается судьба Родины, а происходящие события определяют ее геополитическое будущее.
Кроме этого, по словам министра обороны, Вооруженные силы России сделают все, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность страны.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.