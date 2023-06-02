На Украине арестовали активы жены Медведчука более чем на $20 млн

Речь идет об акциях в семи предприятиях инфраструктуры в Одесской области.

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На Украине арестовали активы жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму, превышающую 740 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Как заявили в ведомстве, речь идет об акциях в семи предприятиях портовой инфраструктуры Одесской области. Под арестом оказались активы в таких предприятиях, как «Эксимнефтепродукт», «Синтез Ойл», «Синтез Транзит», «Укрлоудсистем», «Одеснефтепродукт», «Черноморский топливный терминал» и «Альбион Коммодитиз». По информации СБУ, супруга Медведчука владеет этими активами через офшорные компании.

В июле прошлого года СБУ также арестовала активы Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Виктор Медведчук - один из наиболее известных оппозиционных политических деятелей Украины. Был главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». В апреле прошлого года СБУ сообщила о задержании Медведчука. В сентябре украинский оппозиционер был освобожден в результате обмена с Украиной.