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В Кремле не стали раскрывать, разговаривал ли Путин с Медведчуком после его освобождения

Елизавета Потейчук
12:47 16.01.2023
Официальный представитель Кремля не стал раскрывать и местоположение украинского политика.
В Кремле не стали раскрывать, разговаривал ли Путин с Медведчуком после его освобождения
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, разговаривал ли глава государства Владимир Путин с депутатом украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком. Официальный представитель Кремля также не стал раскрывать местонахождение украинского политика.

«Оставляю без ответа этот вопрос», - отметил Песков.

Напомним, газета «Известия» опубликовала статью Виктора Медведчука, в которой политик, в частности, упомянул, что политики США и Европы не желают мира на Украине. При этом, по его словам, это не значит, что сами украинцы мира не хотят.

В июле прошлого года Служба безопасности Украины арестовала активы Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Общая сумма арестованных активов составила более одного миллиона долларов.

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