Опубликованы уникальные кадры выступления «Стрижей» на МВМС из кабины пилота

В выступлении участвовали семь истребителей МиГ-29 в цветах российского триколора.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует уникальные кадры выступления пилотажной группы «Стрижи», демонстрируя вид из кабины летчика.

Выступление состоялось в ходе Международного военно-морского салона в Кронштадте, который проходит на территории «Острова фортов».

Самолеты исполняют в воздухе фигуру за фигурой и исправно держатся вместе, как будто приклеенные друг другу. Но на самом деле такую синхронность обеспечивает профессионализм летчиков пилотажной группы.

Ранее в рамках салона главком ВМФ России Николай Евменов заявил «Звезде»: спецоперация показала, что корабли надо строить не быстро, а немедленно. И это, как подчеркнул Евменов, уже делается.