Евменов: спецоперация показала, что корабли надо строить не быстро, а немедленно

Главком ВМФ России подчеркнул, что все необходимое уже делается.

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Главком ВМФ России Николай Евменов заявил «Звезде», что спецоперация показала необходимость немедленного строительства кораблей.

«Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно. Без долгосрочных ОКРов, НИРов, в инициативном порядке - и это сейчас делается нашими корабелами», - сказал Евменов нашему телеканалу на Международном военно-морском салоне.

Также главком ВМФ России сообщил, что Соединенные Штаты не просили у РФ помощи в поиске пропавшего у «Титаника» батискафа.

Он добавил, что в 2023 году состав ВМФ России пополнят 44 единицы - речь как о боевых кораблях, так и о судах обеспечения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.