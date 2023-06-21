Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения суверенитета и безопасности России

Также министр обороны России заявил, что сейчас решается судьба страны, определяется ее геополитическое будущее.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения суверенитета и безопасности страны.

«Наши Вооруженные силы сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны», - сказал глава российского оборонного ведомства на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Министр поздравил выпускников и лейтенантов. По словам главы Минобороны, в настоящее время решается судьба нашей страны, ее геополитическое будущее. Шойгу обвинил Запад в разворачивании войны в отношении России и указал на попытки западных стран сломить страну.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на этой встрече заявил, что первые установки комплекса «Сармат» с тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.