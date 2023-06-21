Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения суверенитета и безопасности России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения суверенитета и безопасности страны.
«Наши Вооруженные силы сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны», - сказал глава российского оборонного ведомства на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
Министр поздравил выпускников и лейтенантов. По словам главы Минобороны, в настоящее время решается судьба нашей страны, ее геополитическое будущее. Шойгу обвинил Запад в разворачивании войны в отношении России и указал на попытки западных стран сломить страну.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на этой встрече заявил, что первые установки комплекса «Сармат» с тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.