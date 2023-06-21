Шойгу: сейчас решается судьба Родины, определяется ее геополитическое будущее

Министр обороны России заявил, что ВС РФ сделают все, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет страны.

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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время определяется геополитическое будущее России. Об этом он сказал в своей речи перед выпускниками высших военных училищ.

«Товарищи офицеры! Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее», - отметил он.

Шойгу подчеркнул, что выпускники попадут в российские войска в непростой период войны коллективного Запада с Россией. По его словам, в таких условиях от российских бойцов потребуются высокий профессионализм, максимальная самоотдача, а также умение быстро принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность.

Он также заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения суверенитета и безопасности России. Встреча министра обороны с выпускникамы военных вузов состоялась в Большом Кремлевском дворце в среду 21 июня.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.