Эксперт по поиску кораблей Шпигель оценил шансы на спасение пропавшей подлодки в Атлантике

Эксперт считает, что ситуация очень сложная и «там все очень плохо».

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Спасательная операция в Антлантике, где затонул батискаф с туристами, едва ли увенчается успехом. Об этом «Звезде» рассказал эксперт по поиску затонувших кораблей Андрей Шпигель.

«Необходимо сначала найти батискаф с таким расчетом, чтобы можно было определить его место, дальше спускать другой батискаф с манипулятором и тросом на клешнях, застегнуть трос каким-то образом на батискафе и лебедкой поднимать его. Не знаю, есть ли там специальный фланец для подачи воздуха, но на такой глубине сложно это сделать. Потому что любой шланг сомнет так, что дальше ехать некуда. Есть проблемы, которые надо каким-то образом решать», - объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска пропавшего батискафа «Титан» с туристами.

Напомним, что поисково-спасательная операция «Титан» длится уже несколько дней, ранее эксперты уже высказывали сомнение в возможности подъема подводного судна со столь большой глубины.