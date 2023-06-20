Вице-адмирал в запасе Борисов объяснил, почему не спасти затонувший у «Титаника» батискаф

По мнению эксперта, сейчас в мире нет технологий, позволяющих поднять батискаф с глубины в 20 000 футов.

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Операция по спасению туристов, оказавшихся на борту батискафа, затонувшего у «Титаника», едва ли возможна. Опытный подводник, вице-адмирал в запасе, доктор технических наук Тенгиз Борисов, возглавлявший в 1992-1994 годах Комитет по проведению подводных работ особого назначения при правительстве России, рассказал «Звезде», почему нет шансов на спасение людей.

«Добраться, может, и возможно, но сильно сомневаюсь, что удастся их спасти, если они лежат на грунте. Больно это говорить, но думаю, что шансов нет», - отметил эксперт.

Тенгиз Борисов пояснил, что технологий, позволяющих проводить спасательные операции на глубине в 20 тысяч футов, как это случилось сейчас с туристическим батискафом, нет ни в России, ни где-то в мире.



«У нас таких технологий нет, чтобы можно было с такой глубины поднять батискаф. И очень сильно сомневаюсь, что у них такие технологии есть. Обнаружить объект можно. Хотя это достаточно сложная задача. По факту сложности колоссальные. Спуститься на такую глубину - сам по себе непростой вопрос . Но такие аппараты есть, единичные экземпляры. Но аппарат, который способен подойти и посмотреть затонув объект, - это один вопрос . А каким-то образом его поднять - второй . Наверняка, есть заушины, за которые можно зацепиться и поднять, но глубина слишком велика. Трудно представить , что другой батискаф его подцепит и будет подтягивать его до поверхности», - отметил эксперт.



Кроме того, аналитик обратил внимание на информацию о том, что туристы каким-то образом вышли на связь и ждут спасения. По его мнению, это фейк.

Ранее сообщалось, что, по данным Daily Mail, к месту затонувшего батискафа планируется направить дистанционно управляемый аппарат (ROV).



